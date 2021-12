Dopo gli esami tossicologici, un bimbo di 10 mesi che era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso di Chieti è stato ricoverato all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona. Avrebbe ingerito dei cannabinoidi e si è sentito male in casa.

Il piccolo non sarebbe in gravi condizioni, ma i sanitari non forniscono ulteriori informazioni.

Intanto la Procura di Pescara ha aperto un’inchiesta.

