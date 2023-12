Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza dopo il maxi incendio che si è verificato ieri nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta.

Il provvedimento stabilisce il "divieto delle attività sportive all'aperto, divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata, divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aerodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione, per un raggio di 6 km dal luogo dell'incendio e comunque limitatamente al territorio di Roma Capitale".

L'ordinanza inoltre raccomanda di "limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreativa; di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti" e dispone "che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi posti con la presente ordinanza".

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il rogo le cui cause sono ancora da accertare.

(Unioneonline/s.s.)

