Un incendio divampato in una palazzina di Limbiate, in Brianza, ha provocato la morte di un uomo mentre altri nove residenti sono stati soccorsi: hanno respirato il fumo e alcuni sono finiti in ospedale. Nessuno sarebbe in condizioni gravi.

Il rogo si è scatenato stamattina nello stabile tra via Bolzano e via Manzoni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e ambulanze. I pompieri, entrati nell’edificio, hanno estinto le fiamme e trovato poi il corpo carbonizzato della vittima, un 83enne.

Da chiarire le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

