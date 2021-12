Tragico rogo in un campo nomadi in Puglia.

A Stornara, vicino Foggia, due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato alle prime ore del mattino, per circostanze in fase di accertamento.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme che hanno attaccato alcune baracche.

Nel corso delle operazioni di estinzione sono stati trovati i corpicini senza vita dei due bimbi.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per accertare le cause del rogo.

(Unioneonline/l.f.)

