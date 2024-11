Una ragazza è morta in un incendio sviluppatosi nella notte in un bed and breakfast in piazza Municipio, nel centro di Napoli.

Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile, prima della 5 del mattino, con la parte esterna dell'appartamento che appare completamente annerita dal fumo.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno dato il via agli accertamenti.

Da quanto si apprende la vittima sarebbe una 28enne di origine pugliese, che era nel capoluogo campano per turismo.

(Unioneonline)

