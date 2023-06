Tragico incendio in un appartamento del rione Poggi Sant’Anna di Trieste.

Nel rogo una donna di 50 anni è morta, mentre suo figlio, 33 anni, è rimasto ferito ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione il rogo - divampato per cause non ancora individuate - si è sviluppato al quinto piano di un edificio in via Di Vittorio costituito da 11 piani.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata