Notte di fuoco a Roma.

Un incendio è divampato per cause in corso di accertamento in zona Ostiense, travolgendo il Ponte dell’Industria, detto anche “ponte di ferro”, e facendo crollare parte della struttura inaugurata nel 1863. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per domare le fiamme che hanno colpito anche alcuni ricoveri di fortuna circostanti e la vegetazione. Coinvolta anche una condotta del gas.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Alcuni quartieri a ridosso di Ostiense sono rimasti senza luce. Il Campidoglio ha attivato il Centro Operativo Comunale, con la Protezione civile della Capitale già al lavoro per attivare servizi sostitutivi nella zona.

(Ansa - Carconi)

"Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così – ha detto il sindaco Virginia Raggi -. Già nelle prossime ore è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l'importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso".

Virginia Raggi sul posto (Ansa - Carconi)

Secondo alcune testimonianze al vaglio, le fiamme sarebbero partite dalle baracche che si trovano sotto la struttura, accampamenti dove vivono diverse persone. Per gli accertamenti oltre ai vigili del fuoco è al lavoro anche il Nucleo sommozzatori.

Stamattina intanto la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un'ordinanza urgente con misure di interdizione alla navigazione e allo stazionamento di un tratto del Tevere all'altezza del ponte per “grave rischio di crolli” e “distacco di parti incendiate sul sottostante tratto fluviale navigabile".

(Unioneonline/D)

