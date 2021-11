Altri 4.197 positivi al Covid sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.822. Le vittime di giornata sono invece 38, contro le 26 di ieri: il dato odierno è un ricalcolo, è stata infatti aggiornata la tabella relativa ai dati di ieri.

Con 249.115 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 434.771), il tasso di positività è all’1,7%, rispetto all’1,3 di ieri.

Cresce la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva ci sono 415 pazienti, 17 in più rispetto al dato di 24 ore fa con 35 nuovi ingressi giornalieri (ieri erano 26). Nei reparti ordinari i ricoverati con sintomi sono 3.362, 147 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Italia sono 98.775, +1.788 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.812.594, i morti 132.423. I dimessi e iguariti sono invece 4.581.396, con un incremento di 2.727 rispetto a ieri.

