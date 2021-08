Sono 5.664 i nuovi contagi rilevati in Italia nel bollettino odierno, in calo rispetto ai 7.188 di ieri. In diminuzione anche le vittime, 19 contro le 34 di ieri.

Con il calo ferragostano dei tamponi (160.870 contro gli oltre 254mila dell’ultimo bollettino), aumenta invece il tasso di positività, che si attesta al 3,5% (ieri era al 2,8%).

Questi gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute.

Sul fronte ospedaliero continua l’incremento dei ricoveri. Sono 384 i pazienti in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri con 29 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano 37). Nei reparti ordinari sono 3.162 le persone ricoverate con sintomi, in aumento di 61 unità rispetto al dato di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.440.669, i morti 128.432. I dimessi e i guariti sono invece 4.183.709, con un incremento di 3.580 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.528 con un aumento di 2.062 nelle ultime 24 ore.

