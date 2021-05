Sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 164.

Numero quest’ultimo che risente di un aggiornamento della Regione Campania, che oggi ha riportato 85 vittime che fanno riferimento alle scorse settimane.

Con 269.744 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 251.037), il tasso di positività è dell'1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri (-0,4%).

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.183.476, i morti 125.028. I dimessi ed i guariti sono 3.766.660, con un incremento di 12.695 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 291.788, in calo di 7.698 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 280.394 persone (-7.165 rispetto a ieri).

E va sempre meglio negli ospedali, dove si scende al di sotto di due soglie psicologiche. In terapia intensiva sotto quota 1.500: i pazienti in condizioni critiche sono infatti 1.469, 75 in meno rispetto a ieri con appena 51 nuovi ingressi (ieri erano 69). Nei reparti ordinari si scende sotto la soglia dei 10mila ricoverati, non accadeva dal 22 ottobre scorso: sono 9.925, in calo di 458 unità rispetto a ieri.

Sono 847 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia, 705 in Campania, 493 in Sicilia, 471 nel Lazio, 412 in Emilia Romagna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata