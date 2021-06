Sono 57 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 73). I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.436, in lieve diminuzione rispetto ai 2.557 di ieri nonostante l’aumento dei tamponi, secondo i dati del ministero della Salute.

Con 238.632 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 220.939), il tasso di positività è dell'1%, stabile rispetto all’1,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid scendono sotto quota 200mila, precisamente a 195.369, in calo di 4.823 nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.230.153, i morti 126.472. I dimessi ed i guariti sono invece 3.908.312, con un incremento di 7.200 rispetto a ieri.

Va sempre meglio negli ospedali: le persone in terapia intensiva sono ora meno di 800, 788 per la precisione, 48 in meno di ieri con 20 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Negli altri reparti sono ricoverati 5.193 pazienti, in diminuzione di 295 unità rispetto al dato di ieri. In isolamento

domiciliare ci sono 189.388 persone, in calo di 4.408 rispetto a ieri.

Sono 436 i nuovi casi rilevati in Lombardia, 307 in Campania, 234 in Sicilia, 210 nel Lazio, 189 in Piemonte, 161 in Puglia, 154 in Toscana.

