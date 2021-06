Altri 2.199 positivi al coronavirus sono stati rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.896. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute. Sono 77 le vittime in un giorno, contro le 102 di ieri.

Con 218.738 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano poco più di 220mila) il tasso di positività è dell’1%, contro lo 0,8% del bollettino di 24 ore fa.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore.

Continua a calare la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva troviamo 661 pazienti, 27 in meno rispetto a ieri con 24 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nei reparti non critici le persone ricoverate sono 4.382, in calo di 303 unità rispetto al dato di ieri.

Sono 322 i contagi rilevati in Lombardia, 320 in Sicilia, 257 in Campania, 185 in Puglia, 179 nel Lazio, 137 in Piemonte, 127 in Toscana, 126 in Veneto, 114 in Calabria, 107 in Emilia Romagna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata