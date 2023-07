Non solo in Sardegna: le operazioni dei vigili del fuoco per contrastare gli incendi boschivi vanno avanti senza sosta in tutto il Sud.

In Puglia, dove da domenica sono stati effettuati 879 soccorsi, preoccupa il Salento. Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento, nella parte ionica. Le fiamme stanno aggredendo la pineta, sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ed è stato chiesto l'invio di Canadair.

A scopo precauzionale è stata evacuata una delle strutture ricettive, l'antica masseria di Rottacapozza. I bagnanti vengono fatti allontanare dai lidi, danneggiate alcune auto. Si teme che il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento, possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici.

Il fuoco, partito da Torre Mozza, è avanzato di circa tre-quattro chilometri, fino a raggiungere Lido Marini dove è stato evacuato un altro villaggio turistico.

I NUMERI – Da domenica sono 3.232 gli interventi effettuati tra Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria, dai 9.846 vigili del fuoco che si sono alternati nelle operazioni di soccorso nelle 4 regioni. In Sicilia 1.414 gli interventi svolti per antincendio boschivo, il numero più alto tra le regioni del Sud: squadre al lavoro nel palermitano, in zona Altofonte, e in provincia di Catania a Belpasso e Valverde. In Calabria sono 727 gli interventi portati a termine. A Crotone squadre al lavoro lungo la SS 106 in località Le Castella a Isola di Capo Rizzuto. In Sardegna 212 gli interventi del Corpo nazionale.

