Aveva con sé 10 chili di cocaina allo stato liquido, ma è stato scoperto e arrestato all'aeroporto fiorentino di Peretola da funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli insieme ai militari della guardia di finanza.

Protagonista un cittadino spagnolo, proveniente da Lisbona. La droga era nascosta nel bagaglio all'interno di flaconi di shampoo e creme per la barba, oltre a confezioni di succhi di frutta e di frutta sciroppata, che l'uomo aveva dichiarato di trasportare in Italia per alcuni amici. Tuttavia, considerata la notevole quantità e lo stato di agitazione del passeggero, funzionari e militari hanno effettuato un controllo più approfondito, trovando la droga.

Il contenuto delle varie confezioni, oltre 10 chili di cocaina liquida, è stato sequestrato. Dalle successive analisi effettuate per definire il principio attivo, il quantitativo effettivo della sostanza e le dosi ricavabili, è emerso che si trattava di circa 9 chili di droga, da cui sarebbero state ricavate più di 58.000 dosi che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato all'incirca 700.000 euro.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Prato.

