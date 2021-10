Fabio Tuiach, ex pugile, oggi lavoratore portuale, protagonista delle proteste No Green Pass dei giorni scorsi a Trieste, ha annunciato di aver contratto il Covid.

Tuiach, che è anche ex consigliere comunale, attraverso il suo canale Telegram, ha affermato di aver fatto due tamponi che hanno dato esito positivo e di essere "in attesa di quello ufficiale".

"Ho proprio il Covid - scrive - che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale". “Per me il Covid è una truffa", aggiunge. E ancora: "Forse l'acqua degli idranti non mi ha fatto bene", riferendosi alle fasi di sgombero dell'area antistante il varco 4 del Porto.

Tuiach aveva già fatto parlare di sé nel recente passato per un post omofobo contro le coppie gay, ma anche per gli attacchi a Liliana Segre e per aver postato, in occasione del Giorno della Memoria, una foto di Aldof Hitler.

