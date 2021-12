Grave incidente ieri sera in piazza Sant’Antonio a Nardò, in provincia di Lecce, dove un 14enne è rimasto ferito mentre cercava di far esplodere un grosso petardo.

L’episodio si è verificato intorno alle 20 nel piazzale antistante la chiesa, dove sono soliti radunarsi diversi adolescenti.

La deflagrazione, forse ritardata, ha coinvolto il minorenne, che è caduto a terra dolorante, toccandosi il volto con le mani.

Soccorso dai sanitari del 118, il 14enne è stato trasportato al Vito Fazzi di Lecce dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva, con ferite all'occhio sinistro e alla mano destra.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di Nardò e i carabinieri della stazione locale, che si sono occupati dei rilievi del caso.

