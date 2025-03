«Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie».

Sono le parole registrate oggi in un breve messaggio audio in spagnolo da papa Francesco nella sua camera al Policlinico Gemelli, dove il pontefice è ricoverato dal 14 febbraio per curare una polmonite bilaterale.

Bergoglio si è detto «toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio».

L'audio è stato diffuso in Piazza San Pietro all'inizio della preghiera quotidiana del rosario per la salute del pontefice, guidata questa sera dal dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

