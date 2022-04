Papa Francesco continua a soffrire di seri problemi di deambulazione.

Alla fine dell'udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, il Santo Padre ha detto: “Dopo io vi saluterò ma c'è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. E' una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese”.

Bergoglio invece di passare tra i fedeli per i saluti ha raggiunto – da solo a piedi - la sua sedia sul palco, mentre poi ha lasciato l’aula assieme a monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della casa Pontificia.

Si è congedato così: "Vorrei passare a salutare tutti voi, ma vi saluto di cuore da qui. Prego per voi, per le vostre famiglie, prego per il vostro nobile popolo. Avanti e coraggio. E vi chiedo, per favore, pregate per me”.

Il Pontefice è affetto da una gonalgia che da un po’ di tempo lo ha costretto ad apportare modifiche alla sua agenda, di recente si è sottoposto a specifici controlli medici ed evidentemente gli è stato detto di non camminare.

