Si aggrava il bilancio delle vittime dopo il crollo registrato alle Vele di Scampia. All’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata per un politrauma (con anche rottura della milza e frattura del bacino), è morta Patrizia Della Ragione, 53 anni.

Era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. Mentre l’altra donna morta, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote di Patrizia. Quest’ultima era inoltre nonna delle bimbe di quattro e sette anni rimaste ferite in modo grave (sono ancora in prognosi riservata in rianimazione) insieme ad altre piccole di 10, 9 e 2 anni, sottoposte a intervento chirurgico per fratture.

Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell'Ospedale del Mare, Giuseppe in gravi condizioni.

Gli 800 sfollati dalla Vela Celeste, dove è crollato un ballatoio, hanno trascorso la notte fuori casa. In 300 potranno rientrare nelle loro abitazioni ma sarà necessario completare le operazioni di messa in sicurezza delle case e il ripristino della fornitura idrica dopo la rottura di un tubo dell'acqua. Per gli altri 500 si studiano le soluzioni più opportune.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata