Un discorso mai formale, dal timbro progressista che non ci si sarebbe aspettato da un monarca, seppur costituzionale. Un intervento solenne al Parlamento italiano, decisamente politico, con il quale re Felipe VI ha affrontato tutti i temi più caldi della politica europea partendo da un pubblico riconoscimento dell'autorevolezza del presidente della Repubblica: voglio ringraziarlo, ha subito premesso parlando in italiano, «per la sensibilità verso la Spagna, per aver sempre trovato nel presidente della Repubblica i consigli. Lo sapete meglio di me, è un punto di riferimento per l'Italia e gli italiani, nonché per molti capi di stato tra cui ci sono io».

La cerimonia a Montecitorio è stato il momento centrale della visita di Stato del sovrano che è stato accompagnato in tutti i suoi appuntamenti dalla moglie Letizia. E se il re ha impressionato per la chiarezza delle sue prese di posizione, dall'Europa alla Nato, la consorte ha rubato l'attenzione dei cittadini e dei media: la sua eleganza - amplificata da diversi cambi di abiti in poche ore - è stata immortalata dai fotografi con centinaia di scatti visti e rivisti sui social. D'altronde la storica simpatia italo-spagnola era stata ben interpretata sin dalla mattina dallo stesso Mattarella che aveva parlato di relazioni bilaterali "straordinarie". Concetto subito ricambiato dal re che, come ancor di più il padre Juan Carlos, ha un debole per l'Italia: «Venire in visita di Stato in Italia è qualcosa di molto speciale, non è una visita qualsiasi, i nostri Paesi - ha sottolineato - hanno relazioni intense e sono molto amici».

La grande sintonia politica tra Mattarella e il re è apparsa subito evidente. Se il capo dello Stato ha definito "ineluttabile" la necessità di riforme profonde per le istituzioni europee, il sovrano gli ha fatto specchio in Aula confermando la ferrea visione euro-atlantica di Roma e Madrid spiegando ai parlamentari che «la nuova Commissione deve orientare l'Unione verso il futuro, garantire la competitività globale e scommettere su un nuovo mercato interno». Ma non solo. Dopo aver citato De Gasperi ("il futuro si può costruire solo con l'applicazione metodica del metodo democratico"), re Felipe ha lodato l'opera di due italiani ben presenti nelle dinamiche europee: Mario Draghi ed Enrico Letta. Per poi chiudere con un riferimento alle radici antifasciste che ci legano: «Siamo due Paesi che hanno una chiara consapevolezza del passato, in particolare del fatto che c'è un passato che non deve e non può ripetersi neanche per scherzo».

Fin qui il Quirinale, che Felipe e Letizia ritrovano in serata per una cena di Stato offerta dal presidente. A pranzo entra in scena la premier che riceve i due ospiti nella residenza governativa di villa Doria Pamphili per un incontro di lavoro. Giorgia Meloni li ha accompagnati a visitare i giardini della residenza, con il celebre labirinto di siepi. Poi le foto di rito e qualche imbarazzo di cerimoniale sul posto da prendere davanti ai fotografi: ci pensa il sovrano e risolvere le cose mettendosi alla sinistra della premier e collocando la moglie alla destra. Non poteva mancare infine un omaggio alla città, a quella Roma che re Felipe definisce «una delle principali culle della nostra civiltà» che «appartiene ed è sempre appartenuta al nostro immaginario collettivo europeo».

Quindi l'entrata in Campidoglio con gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano in abiti storici, l'immancabile affaccio sul balcone con vista sui Fori e il regalo della Lupa da parte del padrone di casa, il sindaco Roberto Gualtieri. Oggi si cambia scenario ma non sarà meno spettacolare: i sovrani di Spagna si spostano a Napoli. Prima una colazione di saluto con il presidente a villa Rosebery a Posillipo. Poi una Lectio magistralis di re Felipe IV al San Carlo, dove, in occasione degli 800 anni dell'Università Federico II, gli sarà conferita una laurea ad honorem in Scienze sociali e statistiche.

(Unioneonline)

