Sono piccoli, ma i più virtuosi per dosi fatte, con statistiche da oltre il 100 per cento. E i dati li premiano, dato che da tre mesi sono Covid free.

Parliamo di due paesi siciliani. Palazzo Adriano, nel Palermitano, è al 104%, Roccafiorita nel Messinese al 117%. Numeri possibili perché sommano, a quelle effettuate ai cittadini, anche le somministrazioni a non residenti, come turisti o persone che abitano in paesi limitrofi.

Roccafiorita conta 186 abitanti, in gran parte anziani, che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa “Vaccini a chilometro zero” fatta con un camper dall’Ufficio emergenza Covid di Messina.

"Siamo stati il primo comune ad avere le dosi di vaccino direttamente in piazza come altri piccoli centri - dice Concetto Orlando, sindaco di Roccafiorita - ci siamo spesi tantissimo e i nostri concittadini hanno accolto l'iniziativa con grande favore. La popolazione ha risposto in modo massiccio ed entusiasta, innescando un passaparola che ha portato a vaccinare tutti. Hanno ricevuto la dose - aggiunge per spiegare il dato del 117% di inoculazioni - anche tanti operai che si occupano di lavori pubblici e anche impiegati che vengono a lavorare nel nostro borgo".

Palazzo Adriano, vicino a Corleone, noto per essere stato il set del film premio Oscar “Nuovo cinema paradiso”, di abitanti ne ha circa 1.800: "Abbiamo messo a disposizione dell'Asp di Palermo la casa comunale come centro di vaccinazione, siamo tutti coesi e coinvolti - sottolinea il sindaco Nicolò Granà - ed è un grande risultato che si deve alla collaborazione tra istituzioni e popolazione. Con uno straordinario senso civico e di comunità qui sono state somministrate sia la prima che la seconda dose, fatta tra maggio e giugno scorsi, con alcuni che hanno già ricevuto la terza”.

