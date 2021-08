Al via a Palazzo Chigi la cabina di regia tra le forze di maggioranza e gli esperti del Comitato tecnico scientifico sulle nuove misure inerenti al Green Pass, il cui utilizzo entrerà in vigore domani per accedere a bar e ristoranti al chiuso e a eventi pubblici.

Alla riunione, presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, sono presenti i capidelegazione della maggioranza: Stefano Patuanelli, Dario Franceschini (che prende il posto di Andrea Orlando, impegnato in altre iniziative istituzionali) Maria Stella Gelmini, Roberto Speranza, Massimo Garavaglia (che prende il posto di Giancarlo Giorgetti, che si trova al G20 di Trieste) ed Elena Bonetti.

Alla riunione partecipano anche il titolare delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e, in rappresentanza del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.

Sembra che il governo sia pronto ad ampliare la platea delle attività e dei servizi in cui sarà obbligatorio il certificato verde, includendo trasporti a lunga percorrenza e scuola. Una decisione che ha il duplice obiettivo di dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale - che ha ormai raggiunto il 62% della popolazione over 12, pari a 33 milioni di italiani - e di ridurre i rischi di una nuova ondata a settembre legata alla diffusione della variante Delta.

Al termine dell’incontro, si terrà la Conferenza Stato-Regioni e successivamente il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto.

Intanto è arrivata nella serata di ieri la circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti Covid, cioè per coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate.

"La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 viene rilasciata - si legge - nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".

Le esenzioni saranno valide fino al 30 settembre prossimo.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata