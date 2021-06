Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del Dpcm - informa Palazzo Chigi in una nota - si realizzano inoltre le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green Pass", che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione.

COME SI OTTIENE – Per l'emissione e la validazione della certificazione è stata messa a punto una piattaforma nazionale digitale, ma in generale si potranno utilizzare diversi strumenti per usufruire del pass: sia il sito web dedicato appunto, da cui accedere sia attraverso identità digitale che con l'autenticazione a più fattori, ma anche il fascicolo sanitario elettronico, l'app Io, l'app Immuni e il sistema Ts per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile. Quando la certificazione è disponibile, si riceve un messaggio via sms o via email, ai contatti comunicati al momento del vaccino o del test o del rilascio del certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (authcode) e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

ANCHE IN FARMACIA – Novità è la possibilità di ottenere la certificazione verde Covid-19 anche in farmacia. In alternativa alla versione digitale, sottolinea Palazzo Chigi, i documenti potranno essere richiesti al proprio medico di base, al pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria.

SITO ATTIVO – È da oggi operativo il sito dgc.gov.it per il Green pass. Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno. La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni - spiegano le stesse fonti - sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. La certificazione verde sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

CHI PUO’ RICHIEDERLO – Il certificato è disponibile per chiunque si sia sottoposto a vaccino anti Covid-19, sia guarito dall'infezione o riporti un risultato negativo al “test molecolare o antigenico rapido, eseguito nelle 48 ore antecedenti”, come spiega il sito del Ministero della Salute. Chi non intendesse farne domanda (non è obbligatorio) potrà comunque viaggiare liberamente nell'Unione Europea, ma dovrà attenersi alle disposizioni dei singoli stati.

Si può fare domanda con qualsiasi vaccino autorizzato dall'Ema (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson). Tuttavia, i singoli Stati possono decidere di accettare anche altri tipi di vaccino. È sufficiente aver ricevuto anche solo la prima dose.

COME FUNZIONA – La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo si deve mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

La verifica dell'autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l'app VerificaC19, nel rispetto della privacy.

PERIODO TRANSITORIO – Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 - EU digital covid certificate.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata