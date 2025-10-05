Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male.

È accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa ieri.

Protagonista della vicenda è un giovane arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania, per un lavoro. Il giovane è andato nel locale Velox Pizza ed ha acquistato i tre tagliandi, ha "grattato" e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l'episodio è stato il titolare del locale, Arian Toska, gestore assieme alla moglie Mirela Mance. «Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro», riporta il quotidiano friulano, «Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti "Numerissimi" da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro».

A quel punto - ha proseguito il titolare - «il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell'acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L'abbiamo soccorso e per fortuna subito si è ripreso ed è stato meglio. Subito dopo è arrivato un suo familiare e l'ha portato a casa. Da quel che sappiamo poi ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l'abbiamo più visto». I titolari del locale hanno comunque festeggiato la vincita.

© Riproduzione riservata