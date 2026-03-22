Giustizia, seggi aperti per il referendum: nell’Isola 1,3 milioni di elettori in 1847 sezioniSeggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli italiani decidono sulla riforma che prevede la separazione delle carriere. Non è previsto quorum
Seggi aperti per il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia già votata dal Parlamento, che interviene sull'ordinamento della magistratura e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare (COSA PREVEDE LA RIFORMA).
In Sardegna gli elettori aventi diritto sono 1.320.841, suddivisi in 1.847 sezioni.
Si vota oggi (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 23 marzo (dalle 7 alle 15). Poi inizierà lo spoglio delle schede.
Per esprimere consenso alla riforma è necessario barrare il Sì, mentre per esprimere contrarietà alle modifiche della Costituzione si deve barrare il No. Il referendum è di tipo confermativo: non richiede quindi il superamento del quorum.
Per quanto riguarda il voto dei cittadini residenti all'estero, gli italiani iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero) potranno regolarmente votare per corrispondenza.
(Unioneonline)