Ritrovato questa mattina nelle acque del fiume Natisone, a Premariacco, in provincia di Udine, il corpo di Cristian Molnar, di 25 anni, terza vittima della piena dello scorso 31 maggio.

Il calo del livello dell'acqua ha facilitato il ritrovamento: come hanno riferito i vigili del fuoco era in una pozza, non lontano dai punti in cui erano state trovate le due amiche, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23.

Quel giorno di maggio i tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque è rapidamente salito. Fino a quando i tre, stretti in un abbraccio, non sono stati travolti.

Da allora non si sono mai interrotte le ricerche: prima sono stati trovati i corpi delle due ragazze, e soltanto oggi quello del giovane romeno, residente in Austria.

