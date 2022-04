Aristide Agostinelli, giovane di 21 anni misteriosamente scomparso da San Basilio, Roma, il 19 marzo scorso, è stato trovato senza vita.

A fare la scoperta, alle porte della Capitale, tra l’Aniene e Tiburtina, in un’area verde a poca distanza dal Grande raccordo anulare, è stato un passante, che ha notato il cadavere del ragazzo, dando l'allarme ai carabinieri.

Non è chiaro come sia morto il giovane, che si era allontanato da casa un mese fa con il suo skateboard senza fare ritorno e per ritrovare il quale la famiglia aveva lanciato appelli, anche tramite l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

Per fare piena luce sulla vicenda sarà disposta l’autopsia, necessaria per accertare, oltre al giorno preciso, anche le cause del decesso del 21enne, che era stato visto l’ultima volta su un bus. Poi le tracce si erano interrotte.

Oggi la tragica scoperta.

