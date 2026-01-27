Come ogni anno il 27 gennaio è la giornata dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah, tante le iniziative e gli incontri organizzati nel nostro Paese, rivolti anche alle nuove generazioni.

«Il 27 gennaio non è una data rassicurante. Non consola, non pacifica. Inquieta. Deve interrogare. E deve farlo soprattutto oggi». Questo l’incipit del messaggio che Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, ha pubblicato sui suoi canali social per la Giornata della Memoria.

«La storia del Novecento europeo ci ha insegnato che il razzismo non è solo odio – prosegue il messaggio – è un sistema. È una struttura di potere che decide chi è dentro e chi è fuori. Chi è tutelato e chi è sacrificabile. Per questo oggi non possiamo fingere di non vedere». Poi i riferimenti a «Minneapolis, dove donne e uomini muoiono per mano di uno Stato che dovrebbe proteggerli, e dove quella morte si trasforma in un simbolo globale di un razzismo che continua a produrre vittime», a Gaza «dove una popolazione intera vive sotto una violenza che nega futuro, diritti, sicurezza, e dove il dolore dei civili viene troppo spesso ridotto a danno collaterale», e ancora all’Iran, «dove donne e uomini vengono uccisi per aver chiesto uno Stato che rispetti diritti, libertà e futuro». «Come istituzioni e cittadini abbiamo una responsabilità precisa. Chiediamoci ogni giorno se stiamo tollerando un’ingiustizia, se stiamo voltando lo sguardo davanti a una persecuzione, se stiamo lasciando spazio a chi esercita violenza. Il 27 gennaio non ci chiede silenzio. Ci chiede responsabilità», la conclusione.

Nel frattempo, anche il Consiglio Regionale della Sardegna ha voluto rendere omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico. Durante l’Assemblea odierna, infatti, sono state esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Alle tante iniziative per la commemorazione si aggiungerà, come di consueto, la cerimonia al Quirinale con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata