Molestata in diretta tv mentre stava facendo il suo lavoro nel post partita del match Empoli-Fiorentina.

E’ successo ieri pomeriggio davanti allo stadio Castellani: vittima una giornalista dell'emittente regionale Toscana Tv, Greta Beccaglia. La cronista era in collegamento in diretta con lo studio quando tra i tifosi passanti, uno le ha toccato il fondoschiena. “Non prendertela”, le ha detto il collega in studio.

A quel punto, Beccaglia – seppur gelata per la molestia appena subita – ha provato ad andare avanti con il collegamento. Con fatica immensa, visto che anche successivamente è stata oggetto di altre molestie verbali e palpeggiamenti. Un vero bersaglio.

Mentre sono in corso indagini da parte del commissariato di polizia di Empoli, tramite testimoni e immagini di videosorveglianza, per rintracciare la persona responsabile della molestia, il mondo del giornalismo e non solo si solleva in difesa di Beccaglia.

LE REAZIONI – Sconcerto è stato espresso dall'Associazione Stampa Toscana e dal Gruppo toscano Giornalisti Sportivi-Ussi: "È intollerabile - afferma il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci - che episodi di molestia sessista accadano attorno ad un evento sportivo nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, proprio all'indomani della giornata in cui tutti hanno espresso il proprio impegno contro la violenza sulle donne. Della vicenda è stata investita la Commissione pari opportunità della Fnsi”.

Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e GiULiA giornaliste criticano anche la reazione del collega in studio, Giorgio Micheletti: "Molestata in diretta. Ma lo show continua. È accaduto alla collega di Toscana Tv, Greta Beccaglia, palpeggiata da un tifoso mentre sta raccogliendo interviste all'esterno dello stadio 'Castellani' di Empoli, dopo il derby con la Fiorentina. Il conduttore in studio, Giorgio Micheletti, anziché stigmatizzare l'episodio, invita la cronista a ‘non prendersela’, fornendo di fatto una giustificazione a un atto sessista e sminuente nei confronti della collega. Con grande professionalità, Greta Beccaglia porta avanti la diretta pur trovandosi in una sorta di girone infernale in cui continuano le molestie verbali e fisiche. Solo dopo il secondo episodio di palpeggiamento, il conduttore in studio capisce la gravità della situazione e chiude il collegamento, consentendole di ‘reagire’".

Anche la Fiorentina si è mostrata vicina a Beccaglia. Il club di proprietà di Rocco Commisso ha reso noto di averla contattata in forma privata per manifestarle il proprio sostegno morale.

IL COMMENTO – "Quello che è accaduto a me è una cosa che non è accettabile e non si deve ripetere – ha commentato Greta Beccaglia -. E' stata ripresa in diretta tv perché io ero a lavorare. Ma purtroppo, come sappiamo, tali molestie avvengono ad altre donne a telecamere spente cioè senza che nessuno venga a saperlo. Non può succedere e non deve accadere, tanto più che proprio i calciatori erano scesi in campo mostrando il simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne".

"Sto ricevendo molti messaggi di solidarietà da parte di tifosi e persone comuni, ma anche da parte di personaggi noti che hanno un'influenza molto importante sull'opinione pubblica e questa è una reazione generale molto positiva", aggiunge, tuttavia "vicende come questa non devono mai più accadere".

