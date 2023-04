«Quella nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella».

Così Giorgia Meloni su Telegram, in riferimento a un fumetto pubblicato dal Il Fatto Quotidiano, con protagonista sua sorella. La donna, moglie del ministro Lollobrigida, è stata ritratta dal fumettista Natangelo a letto con un presunto amante straniero. «Obiettivo incentrare la natalità. Intanto in casa Lollobrigida...», si legge. «E tuo marito?», dice lui. «Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica», risponde lei. E il chiaro riferimento è alle recenti parole del ministro, che parlava della necessità di incentivare le nascite nel Paese.

Ma il “quadretto” alla Meloni non è piaciuto. «Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico. E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi "buoni"», conclude la Premier.

