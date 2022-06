Dramma in spiaggia oggi nella zona di Termini Imerese (Palermo), dove un bimbo di 4 anni è annegato. Il piccolo Brian, che era con i genitori, giocava in acqua con alcuni amichetti quando qualcuno ha iniziato a urlare: il bambino era a faccia in giù e non respirava.

Un bagnante ha tentato di rianimarlo poi mamma e papà lo hanno portato di corsa al Pronto soccorso: dopo un’ora la tragica notizia, il loro figlioletto era morto.

Sul caso i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica anche attraverso l’ascolto dei testimoni.

La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpicino della piccola vittima.

