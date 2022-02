"Mi sono reso conto che l'obiettivo di Barbara era di farmi fuori, in un modo o nell'altro".

Parla Gian Andrea Toffano, ex marito di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne di Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), finita in carcere nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici.

"Sto vivendo un incubo, voglio tornare alla mia vita - ha dichiarato Toffano a ‘La vita in diretta’ -. Per due volte Barbara ha cercato di avvelenarmi con massicce dosi di sonnifero versate nel caffè".

A quanto racconta, la donna avrebbe cercato di ucciderlo la scorsa primavera: "La prima volta Barbara - ha raccontato Toffano - è venuta nella concessionaria in cui lavoravo e mi ha portato il caffè in un bicchierino di carta. Mezz'ora dopo averlo bevuto sono svenuto: se mi fossi messo al volante dell'auto non so che fine avrei fatto. Sono andato in ospedale e nel referto ho letto che mi era stata somministrata una dose pesante di sonnifero. Ho chiesto un chiarimento a Barbara in un luogo neutro: ci siamo visti in un bar, e anche in quel caso dopo aver bevuto il caffè mi sono sentito male. A quel punto ho capito che era stata lei a cercare di avvelenarmi. Alla luce di quanto è successo dopo, mi sono reso conto di aver seriamente rischiato di rimetterci la pelle".

Non ha denunciato la cosa, questa la sua versione, perché aveva paura di "perdere definitivamente il bambino", rimasto con Barbara dopo la loro separazione. In entrambi i casi Toffano è andato in ospedale, per farsi curare e sottoporsi ad analisi ematochimiche. Referti che ha poi portato in Questura il 7 febbraio, quando è stato ascoltato come "persona informata sui fatti". Dalle indagini pare che Barbara Pasetti avesse chiesto prima a Gigi Bici e poi ad altri amici di Criscuolo di dare una "sistemata" all'ex marito perché interessata al patrimonio che Toffano aveva ereditato dalla madre, morta il 4 dicembre 2020: quattro appartamenti e quattro garage a Milano, Brescia, Lecco e Finale Ligure (Savona).

Intanto si è sempre in attesa dell'esito delle perizie disposte dalla Procura di Pavia per far luce sull'omicidio di Criscuolo. Dall'autopsia (che ha stabilito che Gigi Bici sarebbe stato ucciso l'8 novembre, il giorno in cui era scomparso, con un colpo di pistola di piccolo calibro alla tempia destra) sarebbero emersi segni di trascinamento del cadavere della vittima, ritrovato il pomeriggio di lunedì 20 dicembre in un campo di Calignano, vicino alla villa di Barbara Pasetti.

