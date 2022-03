Grande apprensione a Pontinia, in provincia di Latina, per la scomparsa di una ragazza di 18 anni poi, fortunatamente rientrata a casa.

La giovanissima, dopo avere sistemato il suo grande orsacchiotto sotto alle coperte, al posto suo, era uscita a piedi nel cuore della notte tra lunedì e martedì senza dire nulla a nessuno, senza lasciare un biglietto o un messaggio.

Il padre era stato l’ultimo a vedere la ragazza, intorno all’una e trenta di quella notte. "Vado a letto tardi - racconta Eugenio Fabiani, ingegnere elettronico e insegnante in una scuola di Latina, al Messaggero - e passo sempre davanti alla sua stanza. Alle 6,30 mi sono alzato e non c’era più, ho trovato il suo pupazzo in una posizione strana, sotto alle coperte, come se avesse voluto simulare la sua presenza. Ultimamente si è lasciata con il fidanzato, sta soffrendo molto e noi siamo preoccupati per questa fuga improvvisa”.

“È uscita senza documenti - racconta ancora l’uomo - senza soldi, ha soltanto il telefono ma non il caricatore”. E il cellulare risulta staccato.

Immediato era stato l’allarme anche fra amici e conoscenti, e il timore che alla base della scomparsa potesse esserci l’intenzione di qualche gesto estremo.

Poi, nella serata di ieri, la notizia che tutti aspettavano: la giovanissima è tornata a casa.

