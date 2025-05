Tragico incidente nella notte a Milano dove un 21enne di origine libica, fuggito a bordo di uno scooter dopo aver visto una pattuglia della polizia, è caduto ed è morto per le ferite riportate: inutile la corsa in ambulanza alla Clinica Humanitas di Rozzano, dove i medici hanno potuto soltanto dichiararne il decesso.

I parenti, secondo le prime informazioni, appresa la notizia, si sono recati in ospedale e avrebbero aggredito i presenti e danneggiato oggetti. Sul posto polizia e carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che procede nelle indagini, tra la pattuglia della Polizia che lo seguiva e il mezzo a due ruote non c'è stato contatto. Perso il controllo del mezzo il giovane, Mahmoud Mohamed, e che fra l’altro è risultato poi essere senza patente, sarebbe finito contro un semaforo rimanendo ferito gravemente.

Lo scooter e la volante si sono incrociati in viale Ortles attorno alle 3:15 provenendo da direzioni opposte. Repentinamente lo scooter ha svoltato a sinistra, in via Cassano d'Adda, e l'auto della Polizia, insospettita dalla manovra, svoltando a destra, lo ha seguiti in via Cassano d'Adda. Lo scooter si è allontanato velocemente ma poco dopo, all'incrocio con via Marco D'Agrate, ha sbandato finendo contro un semaforo.

Da indiscrezioni tutto si sarebbe svolto molto velocemente e la Volante non avrebbe nemmeno azionato i dispositivi luminosi.

Una sciagura che, con i dovuti distinguo sulla dinamica, ricorda la tragica morte di Ramy Elgaml, avvenuta dopo una fuga il 24 novembre scorso a Milano. E come in quell'occasione il conducente del mezzo era senza patente.

Lo scooter di questa notte inoltre appartiene a un ragazzo di origine nordafricana del quartiere Corvetto di Milano, dove nei giorni del caso Ramy, che vi risiedeva, vi fu una mezza sommossa con tafferugli per protesta. Gli accertamenti poi portarono a stabilire che non vi fu alcuna condotta di guida illegale da parte delle forze dell'ordine.

Anche in questo caso, come allora, il motoveicolo incidentato è un T-Max.

