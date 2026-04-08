Sopralluoghi a Petacciato, in Molise, per fare il punto su una delle frane più estese d’Europa che si è “riattivata”. L'alert è stato lanciato ieri dai sensori collocati nella zona per monitorare l’evolversi della fenditura. Subito a scopo cautelativo sono stati chiusi un tratto della A14, dove l'asfalto si è lesionato in alcuni punti, e la linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni binari deformati. Disagi alle stazioni di Termoli, Vasto e Foggia e in autostrada si sono formate lunghe code.

La protezione civile ha convocato il Comitato operativo, spiegando che il fronte della frana è lungo 4 chilometri e che ci vorranno «settimane se non mesi per ripristinare autostrada e ferrovia».

Della situazione è stato informato il governo, mentre Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, ha chiarito che «qualsiasi intervento sarà valutato dopo il completamento delle verifiche».

(Unioneonline)

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