Lo spettro di una folle e pericolosa “sfida” social, dietro il grave infortunio di un 14enne che si è ustionato mentre era da solo in casa e stava maneggiando una bottiglia di alcol e un accendino.

È accaduto ad Arezzo e ora il ragazzino si trova ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze. Non sarebbe in pericolo di vita, ma rimarrà qualche giorno in coma farmacologico.

La vicenda è riportata dalla stampa toscana e, come detto, il sospetto è che il 14enne stesse provando a fare “colpo” su TikTok con un esperimento rischiosissimo.

In particolare, viene ricostruito, l’adolescente avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per cimentarsi in quella che viene definita “fire challenge”. Sfida col fuoco, appunto.

Dunque, si sarebbe armato di alcool e fiammiferi ma una vampata lo avrebbe investito, ustionandolo sul 50% del corpo. A soccorrerlo sono stati i vicini, che hanno dato l’allarme al 118.

Sul posto è poi arrivata un’ambulanza e anche l'elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Dopo il risveglio dal coma farmacologico, il giovane verrà sottoposto ad autotrapianti di pelle per ricostruire la cute colpita dalle ustioni.

