Una folle corsa con il suo furgone in cui ha investito di proposito tre persone in tre luoghi diversi, uccidendone una.

Succede nel Napoletano. L’uomo prima ha travolto una donna di 40 anni in via Verdi, nel comune di Volla, poi una di 47 in viale del Progresso nel comune di Cercola. E, subito dopo, sempre a Cercola nella stessa via, ha investito un uomo di 71 anni. Quest’ultimo purtroppo è morto in ospedale, dove era stato ricoverato in Rianimazione.

L’uomo, un 29enne, ha poi abbandonato il mezzo, un Fiato Doblò di colore bianco. I carabinieri hanno controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza. In un video, diventato poi virale sul web, sono immortalate le fasi della folle corsa e dell'investimento della donna. Poco dopo è scattata la caccia all'uomo, che è stato fermato e portato in caserma dove dovrà spiegare il suo folle gesto.

Le altre due donne ferite sono ricoverate ma non in pericolo di vita, a quanto si apprende.

