Matteo Salvini ha incontrato Denis Verdini, l'ex senatore, padre della sua compagna Francesca, rinchiuso nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Da quanto appreso il leader della Lega, che come ministro può accedere al penitenziario, ha visitato il carcere e poi ha incontrato Verdini in sala colloqui, dopo essere stato autorizzato dalla direttrice dell’istituto di pena Antonella Tuoni.

All'ex senatore di Ala, condannato in via definitiva per bancarotta e a cui sono stati revocati i domiciliari per averli evasi addirittura per tre volte, si trova attualmente in quello che è chiamato il "percorso di accoglienza” per chi entra in carcere, in attesa di una collocazione definitiva.

