Paura al porto di Piombino, a Livorno, dove un principio di incendio si è sviluppato nella sala motori di un traghetto in partenza per l’isola d’Elba: in corso l'evacuazione della nave.

Da quanto appreso sarebbero circa 300 le persone a bordo e si segnalano due feriti lievi, con qualche escoriazione. Sul posto stanno operando la Guardia costiera e i vigili del fuoco.

Il traghetto è il Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto a Porto Ferraio: i passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli d'emergenza.

La nave, partita dal porto di Piombino intorno alle 15.15, dopo circa un quarto d'ora è stata fatta rientrare in porto dopo che è stato rilevato del fumo nella sala macchine dove è scoppiato l'incendio. Spiegano dalla direzione marittima di Livorno che il rogo è stato subito domato, ma la preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri con il rientro immediato in porto.

L'incendio ha determinato un'avaria ai comandi portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino: per questo è scattata la procedura di emergenza e si è dovuto procedere con lo sbarco dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Proprio per l'impossibilità di aprire i portellone, i vigili del fuoco sono intervenuti anche con 3 autoscale oltre che con 3 squadre, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l'elicottero Drago del reparto volo Vf di Cecina.

Una volta ultimati i controlli di sicurezza potranno essere fatte sbarcare anche le auto bloccate all'interno del garage.

