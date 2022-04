Imputazione coatta per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva definito Chiara Ferragni e Fedez “due ebeti” nel corso di un’intervista di due anni fa e ora è accusato di diffamazione.

Inizialmente la Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela formalizzata dalla coppia alla quale non erano piaciuti neanche i riferimenti di Corona alla loro figlia, non ancora nata, e al fatto che avrebbero programmato il sesso della bimba a fini editoriali. Il gip ha invece accolto l'opposizione sostenuta dagli avvocati Gabriele Minniti (per Ferragni) e Andrea Pietrolucci (Fedez) ordinando al pm di formulare l'imputazione a carico di Corona, che è ai domiciliari.

A gennaio i legali hanno presentato un'ulteriore querela, dopo che Corona su Instagram aveva pubblicato un video in cui "derideva l'ultimo lavoro discografico" di Fedez, scrivendo la parola “archiviata” in relazione alla richiesta del pm sulla prima querela.

L’offesa “ebeti” secondo il giudice sarebbe un "epiteto riferito alla loro persona” del tutto “gratuito”, come le affermazioni sulla piccola Vittoria, che riguardano la “sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale” rivestito dai Ferragnez.

Per la difesa, invece, quelle espressioni fanno parte “dell’intercalare quotidiano”.

