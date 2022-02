Per un sorpasso azzardato si è ritrovato la macchina completamente ricoperta di letame.

È successo a un automobilista a Castello d'Argile, nel Bolognese: per superare un altro veicolo ha invaso la corsia di un autocarro che trasportava concime per uso agricolo sulla Provinciale Nord.

Per evitare la collisione, il conducente del mezzo pesante ha dovuto frenare bruscamente: tutto il carico di concime è stato così sbalzato in avanti, finendo in gran parte sull'Audi, oltre che sulla carreggiata.

Per fortuna la collisione non c’è stata e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta la polizia locale Reno Galliera: l'uomo alla guida dell'Audi è stato multato per avere circolato contromano.

