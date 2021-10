Omicidio-suicidio a Velletri, in provincia di Roma.

Carabinieri e 118 sono intervenuti in un’abitazione di via Matteotti, dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna, con diverse ferite. Morto anche il marito, responsabile del delitto, che si è gettato da una finestra del terzo piano. Si tratta di un ex carabiniere di 72 anni, Paolo Ianniello.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto l’uomo agonizzante nel giardino sotto casa. I soccorsi sono stati però inutili. L’ex militare è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli uomini dell’Arma hanno dato il via alle indagini per chiarire tutti i contorni della tragedia.

