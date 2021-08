Non solo cenava all’interno di un ristorante senza Green pass ma era anche ai domiciliari.

Una ragazza di 29 anni di Pomigliano, in provincia di Napoli, è stata arrestata dai Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

I carabinieri l’hanno sorpresa in uno dei locali in via Ripuaria, strada che conduce al litorale di Varcaturo. La giovane, sottoposta a controllo come tutti gli altri clienti, è stata l’unica a non presentare il certificato di vaccinazione avvenuta né di tampone negativo.

A seguito di ulteriori controlli i carabinieri hanno scoperto che era sottoposta agli arresti domiciliari. Ora attende l'udienza di convalida.

Per lei e per il ristoratore anche una sanzione per violazione alla normativa anti-contagio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata