Drammatica eslosione all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Trovato morto sotto le macerie un uomo di 55 anni, mentre una donna di 53 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

L'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas.

Sul posto anche il personale della protezione civile e dei carabinieri.

Dopo la deflagrazione il trullo ha subito danni ingenti, con alcune parti completamente crollate. Nella struttura in questi giorni si trovavano in tutto 4 persone ma le altre due rimanenti non si trovavano all’interno al momento della deflagrazione.

