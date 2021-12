Un’esplosione si è verificata prima dell’alba negli uffici di proprietà di Generali a Milano. L’edificio, in via Crescpi, era deserto e non ha riportato danni strutturali.

Lo scoppio, di origine dolosa, sarebbe stato provocato in un locale tecnico seminterrato da vapori di benzina, sono state recuperate due taniche. La polizia ha avviato le indagini mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi a una donna, ritenuta la presunta autrice del gesto, e l’hanno trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Si tratta di una brasiliana di 43 anni.

Da chiarire i motivi per cui abbia agito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata