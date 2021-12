Tragedia a Rocca di Papa, vicino a Roma, dove una villetta è esplosa: crollata una porzione dell’edificio.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati.

Al momento risulta rimasta sotto le macerie una donna di nazionalità inglese, di 80 anni, estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale.

Già in corso indagini per appurare le cause del crollo e per escludere ci siano altre persone coinvolte.

A quanto riferito dai pompieri, non si esclude che l'esplosione sia stata provocata dalla fuoriuscita di gas. All'interno del garage, secondo quanto si apprende, sono state trovate due bombole.

