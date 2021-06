Era uscita sul balcone di casa quando improvvisamente è stata ferita alla schiena da un colpo di arma da fuoco.

E’ accaduto ieri sera a Ercolano, in provincia di Napoli.

La vittima, una donna di 49 anni, incensurata, secondo le prime ipotesi sarebbe stata colpita per errore da un proiettile vagante. Accompagnata dai familiari all'Ospedale del Mare a Napoli, non è in pericolo di vita.

Ora è sotto osservazione dei sanitari che stanno valutando se procedere subito all'intervento per estrarre l'ogiva conficcata in un punto della schiena.

LE INDAGINI – Sulla vicenda sono in corso indagini dei Carabinieri della locale tenenza. Da una prima ricostruzione non si tratterebbe di una “stesa”, ossia le sparatorie in aria messe in scena dai camorristi a scopo di intimidazione. Anche perché sul selciato non è stato trovato alcun bossolo.

I militari si concentrano dunque sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona: ''Quanto accaduto ieri sera ad Ercolano non può che essere condannato con durezza e fermezza. Vicinanza e solidarietà alla donna", ha detto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. ''Un fatto grave, ma ho massima fiducia negli inquirenti e sono certo che i carabinieri, che stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, possano risalire agli autori ed assicurarli alla giustizia. Forza Ercolano indietro non si torna", conclude.

