Un agente della Polizia locale di Padova è morto stamani per le gravi ferite riportate sabato scorso in un incidente stradale, avvenuto mentre stava scortando la squadra di handbike "Obiettivo 3", il progetto creato da Alex Zanardi per coinvolgere atleti disabili.

Il vigile, Massimo Boscolo, originario di Chioggia (Venezia), si trovava in sella alla moto di ordinanza quando si è scontrato con una Opel Meriva, nella periferia sud della città veneta.

Il 34enne è stato immediatamente trasportato all'ospedale del capoluogo euganeo, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

A dare la notizia ufficiale della sua morte oggi è stato l'assessore comunale alla Polizia municipale, Diego Bonavina. Si tratta del primo motociclista dei vigili urbani deceduto in un incidente nella storia del corpo di Padova.

“A nome della città di Chioggia esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e vicinanza al corpo della polizia locale di Padova e Chioggia. Massimo aveva lavorato come stagionale anche presso il nostro comando. Un giovane agente preparato, un professionista della sicurezza che lascia un vuoto immenso”, ha fatto sapere il primo cittadino Mauro Armelao nel suo messaggio di cordoglio.

(Unioneonline/F)

