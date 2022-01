Anche oggi il bollettino dei morti sul lavoro fa registrare altre due tragedie, una in Toscana e l’altra in Trentino Alto Adige.

A perdere la vita, a Bibbiena, nell’Aretino, è stato un operaio di 51 anni. L’uomo è rimasto incastrato in una tramoggia mentre lavorava in un impianto di produzione di materiale per edilizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Nei boschi di Tires, in Alto Adige, un boscaiolo è stato travolto da un tronco d’albero. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14, è arrivato anche l’elisoccorso Pelikan 1, ma per la vittima ogni soccorso si è rivelato inutile.

(Unioneonline/s.s.)

