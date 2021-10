Tragedia in una casa accoglienza di Verona.

Una donna di origini cingalesi ha ucciso le figlie di 11 e 3 anni, ospiti con lei della struttura in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Poi si è allontanata ed è attualmente ricercata.

A trovare i corpicini un'altra ospite della casa, che ha dato l'allarme.

E’ successo nella comunità educativa "Mamma Bambino", gestita dal Comune di Verona nel quartiere di Porto San Pancrazio: le tre vivevano lì da circa un anno dopo che il Tribunale dei Minori di Venezia aveva disposto l’allontanamento dalla dimora familiare.

Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della Questura di Verona.

LE RICERCHE – Forze dell’ordine in queste ore mobilitate per trovare la donna. Le ricerche sono state estese al fiume Adige, che scorre non lontano dal luogo del delitto. La scomparsa, questa l’ipotesi, potrebbe essersi uccisa.

